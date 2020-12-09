Cisco представила три новых Webex-устройства для удаленной работы и безопасного возвращения в офис

На конференции WebexOne Cisco представила линейку устройств для совместной работы, которые расширяют возможности удаленных работников и обеспечивают безопасное возвращение в офис. Портфолио интеллектуальных устройств Webex пополнили три новых устройства: это камера Webex Desk Camera и терминалы Webex Desk Hub и Webex Desk.

Очевидно, что будущее трудовой сферы будет включать как удаленную работу, так и присутствие в офисе. Сегодня такой режим называется гибридным. При этом те, кто трудится в гибридном режиме, должны работать без каких-либо неудобств и затруднений и дома, и в офисе, и в любом другом месте. Эту задачу — вместе со всем интеллектуальным портфолио Cisco — решают представленные устройства, которые Cisco представила на конференции WebexOne.

«По словам заказчиков, сейчас они перестраивают свои офисные пространства. Многие переходят к гибридному режиму, увеличивая число удаленных работников и незакрепленных столов в офисе, — рассказал Джиту Пател (Jeetu Patel), старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco. — Поэтому мы рады представить два новых устройства, которые можно использовать и дома и в офисе. Это Webex Desk Camera и Webex Desk, а также совершенно новое, первое в отрасли устройство Webex Desk Hub для персонализированной работы в общем пространстве».

Подробности:

Камера Webex Desk Camera, оснащенная уже знакомыми интеллектуальными функциями, такими как распознавание лиц и метрики занятости, прекрасно подойдет для работы и дома, и в офисе. Впервые в отрасли реализована функция, которой нет еще ни в одной USB-камере – это возможность жестом отключать и включать микрофон, не прикасаясь к компьютеру. Благодаря общей платформе для всех настольных устройств Webex ИТ-службы могут управлять камерами при масштабном развертывании, поэтому пользователи не пропустят обновлений и не останутся без поддержки. Другими словами, даже в условиях постоянно расширяющегося рабочего пространства ИТ-службы всегда обеспечат потребности сотрудников, где бы они ни находились.

Webex Desk Hub. Сегодня многие компании пересматривают и реорганизуют свои офисные пространства, и возвращающихся в офис сотрудников все чаще будут ждать не закрепленные ни за кем рабочие столы. Но с новым устройством Webex Desk Hub нет ничего проще, чем превратить любой свободной стол в свое персональное рабочее пространство. Это устройство нового типа не только обеспечит высочайшее качество телефонных переговоров и видеосовещаний, но и позволит подключить все привычные и необходимые для работы устройства — собственную камеру, гарнитуру, ноутбук и мобильный телефон. Интеллектуальный функционал устройства создает привычную рабочую атмосферу. Кроме того, Webex Desk Hub позволяет забронировать рабочий стол, используя в качестве идентификатора ноутбук, сотовый телефон или бейдж. Но это не просто устройство для уже знакомой работы на незакрепленном рабочем месте, Webex Desk Hub создан для работы нового типа.

Webex Desk Hub — это простота не только использования, но и управления. Устройство в реальном времени получает данные о состоянии окружающей среды, занятости и загруженности рабочего стола, которые помогут администрировать новое офисное пространство. При этом оно может использоваться в качестве информационной панели с напоминаниями, облегчающими безопасное возращение в офис.