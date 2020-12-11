Cisco представила ряд масштабных обновлений для платформы Webex, которые сделают удаленную работу еще удобнее и эффективнее

На конференции WebexOne Cisco представила ряд инноваций, которые помогут организациям ускорить цифровую трансформацию, оптимизировать удаленную работу и сделать взаимодействие с сотрудниками и заказчиками еще удобнее. Анонс сделан на волне подготовки бизнеса во всем мире к «гибридному» будущему трудовой сферы, когда после пандемии работники смогут чаще чередовать офисный и удаленный режимы работы.

«В эпоху цифровой трансформации технологии совместной работы становятся основой успеха для любого бизнеса. Они обеспечивают равные возможности для людей во всем мире и помогают свободно общаться независимо от географии, языка или типа личности, — сказал Максим Репин, руководитель подразделения Cisco по продвижению технологий для совместной работы в России. — Webex помогает перейти к гибридной работе и уменьшить влияние географического фактора при поиске кадров. Тем самым открывается глобальная экономика, и каждый сможет сесть за круглый стол переговоров, где бы этот стол ни находился. Наше стремление к этой цели отражается во всех устройствах, которые мы создаем, в каждой строчке кода, который мы пишем, и в каждой функции, которую мы разрабатываем».

Среди ключевых новинок:

Полностью обновленное решение Webex

Уже доступное полностью обновленное решение Webex — это единое приложение для подключения и выполнения всех необходимых задач — переговоров, совещаний и обмена сообщениями. Анонсированные инновации, а их более 50, можно разбить на три категории: бесшовная совместная работа, интеллектуальное гибридное рабочее пространство и интеллектуальное взаимодействие с заказчиками. Везде реализована надежная защита и обеспечена конфиденциальность, что является неотъемлемой характеристикой Cisco. Среди новых функций:

Шумоподавление и повышение качества речи. При использовании Webex «в эфир» больше не пробьется шум от громкого набора текста на клавиатуре или шелеста бумаги. Система автоматически обнаруживает и подавляет все посторонние звуки;

При использовании Webex «в эфир» больше не пробьется шум от громкого набора текста на клавиатуре или шелеста бумаги. Система автоматически обнаруживает и подавляет все посторонние звуки; Транскрипция и субтитрование. Делать заметки по ходу встречи более не обязательно. Стенограммы составляются автоматически и в них можно осуществлять полноценный поиск, поэтому члены команды, пропустившие встречу, могут быстро наверстать пропущенное;

Делать заметки по ходу встречи более не обязательно. Стенограммы составляются автоматически и в них можно осуществлять полноценный поиск, поэтому члены команды, пропустившие встречу, могут быстро наверстать пропущенное; Выделение основных моментов и задач – Webex сам сделает это по устной команде;

– Webex сам сделает это по устной команде; Улучшенные макеты видео . Вы можете изменить отображение видео от участников на экране, выбрав нужных участников из галереи, или изменить масштаб и число отображаемых участников с помощью простого ползунка;

. Вы можете изменить отображение видео от участников на экране, выбрав нужных участников из галереи, или изменить масштаб и число отображаемых участников с помощью простого ползунка; Webex Huddle (мгновенная организация совещаний). Быстро вызывайте определенных членов команды на спонтанную встречу одним щелчком мыши;

Будет доступным совсем скоро:

Перевод в реальном времени. С февраля локализованная транскрипция в реальном времени активного выступающего будет доступна на 10 языках: английском, испанском, французском, немецком, китайском, португальском, арабском, голландском, японском – и русском. Совместное использование контента с эффектом присутствия. Делитесь своей презентацией, видео или приложением в качестве динамического фона с наложенным видео. Это первая в своем роде технология, она станет доступной в течение 2021 года. Жесты при виртуальных встречах. Понравилась презентация коллеги? Просто поднимите большой палец вверх, и ИИ преобразует движение в соответствующий смайлик на экране. Это первая в своем роде технология, она станет доступной в течение 2021 года. Сохранение встреч и обмен контентом. Записи встреч и их детализация мгновенно сохраняются в приложении Webex. Просматривайте их на панели задач Webex или в групповых пространствах. Действительно масштабные встречи. Совсем скоро будет доступна сессия Webex Events с участием до 25 000 человек. Еще больше — до 100 000 человек — смогут принять участие с помощью новой встроенной прямой трансляции Webex Events, которая появится в конце декабря.



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Экосистема Webex App Hub

App Hub упростит пользователям процесс поиска и интеграции приложений в пространстве сообщений Webex, вскоре то же самое будет реализовано в конференциях Webex. Пользователи смогут добавлять сторонние приложения и взаимодействовать с ними в рамках конференций Webex, а также сохранять проделанную работу. Решение по достоинству оценят и ИТ-менеджеры, которым необходима нативная интеграция на уровне всей компании. Решение Webex App Hub уже доступно и поддерживает интеграцию с Box, Dropbox, Salesforce, ServiceNow, MIRO, Mural и Workplace for Facebook.