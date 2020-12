Bloomberg: Facebook заказал рекламную кампанию в газетах против Apple

Компания Facebook выкупила несколько рекламных полос в трех ведущих американских газетах, чтобы призвать Apple отказаться от усиления приватности пользователей в приложениях, пишет Bloomberg.

Сообщается, что Facebook купил размещение в The New York Times, The Wall Street Journal и Washington Post. На странице размещена надпись: «Мы противостоим Apple за малый бизнес во всем мире». Фотографию одной из таких полос предоставил ресурс The Verge.

Apple планирует с 2021 года запустить на мобильных устройствах новые настройки приватности. Компания будет при первом открытии приложения показывать, какие данные она собирает в рекламных целях, и спрашивать, согласен ли пользователь их передавать. Это сократит возможности таких компаний, как Facebook, собирать данные о пользователях мобильных устройств и предлагать им рекламу, поясняет Bloomberg. Изначально Apple планировала включить функцию осенью с выпуском новой версии операционной системы iOS 14, но отложила после возмущения многих компаний.

Facebook — крупная площадка для рекламы, которой пользуется бизнес по всему миру, поэтому компания считает, что новый подход Apple окажется «разрушительным» для малого бизнеса. Apple в ответ обвинила Facebook в неуважении к приватности пользователей и сборе «как можно больше данных».