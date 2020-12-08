Azercell увеличил охват своей сети LTE до 85%

Компания «Azercell Telecom», которая всегда находится в авангарде предоставления качественных и быстрых услуг мобильного интернета, с начала 2019 года успешно реализует проект по расширению и улучшению своей сети в Азербайджане. За этот период Azercell значительно увеличил покрытие LTE сети, предоставляя качественные услуги не только в столице, но и в регионах страны. Цифры это подтверждают.

С 1 января 2019 года по 1 ноября 2020 года охват населения сети LTE Azercell в Азербайджане вырос с 35,9% до 85%. В течение этого периода количество базовых станций LTE также стремительно увеличивалось. Так, общее количество базовых радиостанций, работающих по данной технологии, увеличилось с 828 до 2616 единиц. Только за 10 месяцев 2020 года была введена в эксплуатацию 721 такая станция.

Географический же охват сети LTE Azercell с января 2019 года по 1 октября текущего года увеличился с 30,3% до 69,5%. Благодаря работе, проделанной в регионах, сеть LTE расширялась по всей стране. Сюда также входят регионы, недавно освобожденные от оккупации вследствие боевых действий нашей победоносной армии. Отметим, что ООО «Azercell Telecom» является первой компанией, которая приступила к построению мобильной инфраструктуры на освобожденных территориях, а также начала установку мобильных станций LTE в городе Шуша — цитадели Карабаха.

Следует отметить, что в результате независимого сравнительного тестирования, проведенного европейской компанией «Systemics» в Азербайджане в прошлом году, компания «Azercell Telecom» в очередной раз подтвердила свое лидерство среди мобильных операторов страны по скорости передачи данных, времени загрузки и параметрам качества в регионах с использованием технологии LTE. Сравнительное исследование, проведенное телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericsson, показало, что Azercell находится на том же уровне, что и лучшие европейские операторы мобильной связи, соответствуя международным стандартам «Лучший в своем классе» («Best in class») с точки зрения скорости сети LTE.

В настоящее время компания Azercell также работает над повсеместным охватом сети и повышением качества интернет-трафика. С этой целью расширяется диапазон действия сети LTE и улучшается качество данной сети в Баку. Помимо этого, в туннелях бакинского метрополитена, где особо ощущается необходимость в качественной и стабильной связи, продолжаются работы по улучшению доступа к высокоскоростному мобильному интернету за счет расширения сети LTE. В рамках этого проекта уже завершены работы на 8 станциях метро, а также была активирована система LTE-Carrier Aggregation, которая призвана обеспечить более высокие скорости доступа в интернет после открытия метрополитена.

Целью улучшения сети LTE является более быстрое и качественное удовлетворение повседневных потребностей абонентов Azercell в связи. Благодаря значительному прогрессу в предоставлении услуг LTE количество пользователей сети Azercell растет быстрыми темпами. В настоящее время компания принимает необходимые технические меры для обеспечения и повышения качества интернет-трафика по всей стране. Azercell готов покрыть всю территорию Азербайджана современной мобильной сетью, предоставляя своим абонентам бесперебойную связь и инновационные услуги.