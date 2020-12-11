«Azercell Telecom» разделил радость победы в Отечественной войне со своими абонентами и подарил им 4G интернет-пакет в объеме 1 Gb

Вчера в Баку прошел торжественный военный парад, посвященный исторической победе Вооруженных сил Азербайджана в Отечественной войне. Установление территориальной целостности и исторической справедливости в результате мужества и победоносных действий Национальной Армии страны под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, стало поводом для проявления общенациональной радости, вызванной глубоким чувством патриотизма и единством граждан Азербайджана. Радость этого исторического дня «Azercell Telecom» разделил со своими абонентами. Так, пользователи Azercell, пославшие слово «Qelebe» на 2525, получили подарочный 4G интернет-пакет в объеме 1 Gb. У абонентов также была возможность наблюдать за парадом победы в онлайн режиме на своих мобильных устройствах посредством услуги от Azercell «NNTV», предоставляющей опцию цифрового телевещания на мобильном телефоне.

Напомним, что «Azercell Telecom» является первым оператором, который приступил к построению современной мобильной инфраструктуры на всех освобожденных территориях, а также установил первую 4G станцию в Шуше, цитадели Карабаха. Техническая команда Azercell продвигалась по освобожденным территориям практически вместе с нашими воинскими частями и устанавливала базовые радиостанции для налаживания связи в самых удаленных и труднодоступных точках регионов.

Кроме этого, для поддержки азербайджанской армии, борющейся в этот важнейший период истории страны за освобождение от 30-летней оккупации родных земель, Azercell перечислил в Фонд Помощи Вооруженным Силам 1 миллион манатов. Вслед за этим, компания создала возможность для своих абонентов делать пожертвования в Фонд Помощи Вооруженным Силам в более удобной и быстрой форме в любое время суток в режиме 24/7 — посредством приложения Azercell «Kabinetim» («Мой кабинет»). На баланс каждого военного журналиста и всех представителей СМИ, командированных на передовую линию фронта, Azercell перечислил 100 манатов. Следует отметить, что лидирующий оператор оказал немедленную коммуникационную поддержку всем абонентам в Гяндже и Барде в связи с трагическими ракетными обстрелами этих городов. Также Azercell полностью закрыл коммуникационные долги всех шехидов и раненых военнослужащих. В поддержку ряда благотворительных акций от компании, группа волонтеров «Azercell Könüllüləri» отправила на фронт подарочные посылки для солдат и по сей день продолжает проводить социальные акции в поддержку семей военнослужащих в различных регионах страны.