Azercell обнуляет коммуникационные долги раненых и погибших в Отечественной войне военнослужащих

По итогам 44 дней Отечественной войны Азербайджанской Армии удалось одержать великую победу, вписав славные страницы в историю нашей страны. ООО «Azercell Telecom» не может оставаться в стороне от этих событий и приступает к реализации инициативы, нацеленной на поддержку главных героев Победы — азербайджанских солдат и офицеров, а также семей военнослужащих, отдавших свои жизни за возвращение наших земель.

В рамках новой инициативы, которая была объявлена в знак уважения к Азербайджанской Армии, будут полностью закрыты долги всех военнослужащих, погибших и раненых на войне. Инициатива распространяется на всех абонентов Azercell с предоплатной системой платежа, пользовавшихся связью до 7-го декабря 2020 года. Кроме того, абонентам Azercell, участвовавшим в активных боевых действиях на основании мобилизационного призыва, предоставляется отсрочка до тех пор, пока их служба не будет окончена, и они не вернутся к мирной жизни и работе.

Получившие ранения военнослужащие, ветераны войны и члены семей шехидов, у которых есть фактурный номер Azercell, могут обратиться в Azercell с просьбой воспользоваться этим предложением вместе с подтверждающими документами (удостоверение личности, документы, подтверждающие смерть или ранение) по следующим каналам:

Подать заявку в службу поддержки Azercell по электронной почте ( [email protected] , [email protected] ). В этом случае к заявлению необходимо приложить отсканированные копии вышеуказанных документов.

, ). В этом случае к заявлению необходимо приложить отсканированные копии вышеуказанных документов. Сами военнослужащие или члены их семей также могут обращаться в Центры Обслуживания Абонентов Azercell. Ознакомиться с адресами офисов в Баку и регионах можно по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/contacts/offices/.

Следует отметить, что Azercell Telecom находится с народом и армией Азербайджана с первого дня Отечественной войны. Компания взяла на себя заботу о семье Рояла Джафарова, погибшего на фронте. Azercell обеспечил коммуникационную поддержку своим абонентам в Гяндже и Барде, которые пострадали в результате действий армянских террористов, а также представителям СМИ, освещавшим ход боевых действий на фронте. Компания Azercell, установившая первую сеть связи на освобожденных территориях, также перечислила 1 миллион манатов в Фонд Помощи Вооруженным Силам.