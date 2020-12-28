ASUS VG248QEZ: игровой монитор с временем отклика 1 мс

Компания ASUS анонсировала игровой монитор VG248QEZ. Модель имеет размер 24 дюйма по диагонали формата Full HD.

Применена матрица TN с углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов соответственно. Яркость составляет 350 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 80 000 000:1. Панель обладает временем отклика в 1 мс (GTG) и частотой обновления 144 Hz. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Есть поддержка технологии Flicker-free. Предусмотрены фирменные средства GamePlus.

В оснащение монитора входят стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, интерфейсы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и Dual-Link DVI, а также стандартное 3,5 мм аудиогнездо.

С помощью подставки можно изменять углы наклона и поворота экрана, регулировать высоту в диапазоне 110 мм, а также переводить экран из альбомной ориентации в портретную.

Стоимость и дата начала продаж игрового монитора ASUS VG248QEZ не сообщается.