ASUS TUF Gaming VG258QM: игровой монитор с частотой обновления 280 Hz

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG258QM, выполненной на 24,5-дюймовой TN-матрице формата Full HD. Новинка имеет традиционную плоскую форму.

Панель характеризуется яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 170 и 160 градусов соответственно. Заявлено 72% охвата цветового пространства NTSC.

Частота обновления достигает 280 Hz, а время отклика равно 0,5 мс (GtG). Реализована система ELMB-Sync (Extreme Low Motion Blur Sync), которая объединяет в себе технологию уменьшения размытости картинки в движении (ELMB) и адаптивную синхронизацию.

Имеется фирменный набор игровых средств ASUS GamePlus, который включает режим снайпера, перекрестие прицела, таймер, счетчик кадров и инструмент выравнивания картинки в многодисплейных конфигурациях. Системы Low Blue Light и Flicker-free помогают снизить нагрузку на глаза.

В оснащение входят 2-ваттные стереофонические динамики, интерфейс DisplayPort 1.2 и два разъема HDMI 2.0. Подставка регулирует углы наклона и поворота дисплея, высоту, а также позволяет менять ориентацию на портретную.