Компания ASUS анонсировала маршрутизатор RT-AX68U с поддержкой Wi-Fi 6. Новинка предназначена для применения в домашних и офисных условиях.

Роутер поддерживает работу в частотных диапазонах 2,4 и 5 GHz. Заявленная пропускная способность беспроводной сети достигает 2700 Мбит/с.

В основу маршрутизатора положен процессор с двумя вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте до 1,8 GHz. Объем оперативной памяти составляет 512 Mb, встроенной флеш-памяти — 256 Mb. Предусмотрено наличие трех внешних антенн. Есть один гигабитный порт WAN и четыре гигабитных порта LAN, а также. разъемы USB 3.0 и USB 2.0.

Маршрутизатор может применяться в составе ячеистых беспроводных сетей ASUS AiMesh с большой площадью покрытия. Реализована технология OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access).

Стоимость и дата начала продаж роутера ASUS RT-AX68U не сообщается.