Apple снова закрывает магазины в разных регионах мира из-за всплеска пандемии коронавируса

Компания Apple, в связи с новым всплеском пандемии коронавируса, снова начала приостанавливать работу своих магазинов. И это несмотря на то, что в преддверии рождественских и новогодних праздников розничная торговля всегда работала с повышенной нагрузкой, принося большую прибыль.

Apple опубликовала заявление в газете New York Times, в котором говорится, что все 53 магазина в Калифорнии и до 16 торговых точек в Великобритании, магазины в штате Теннесси (США), Бразилии и Мексике временно закрываются из-за резкого роста числа случаев заражения COVID-19 в этих регионах. Это второе крупное закрытие магазинов компании с апреля.

Из-за пандемии у Apple сейчас не работает почти 100 магазинов. На данное время открыты около 400 магазинов, при этом в них действуют строгие правила: маски, контроль температуры, социальное дистанцирование и регулярные уборки.

На своем веб-сайте Apple сообщила, что клиенты смогут получить заказы, сделанные онлайн.