Apple представила свои первые полноразмерные наушники AirPods Max

Компания Apple представила свои первые полноразмерные наушники, получившие название AirPods Max. Они получили микросхему H1 и передовое программное обеспечение, а также адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление, режим прозрачности и объемный звук.

Дизайн AirPods Max был разработан таким образом, чтобы они оптимально прилегали к голове любой формы. Широкая верхняя часть оголовья из «дышащей» сетчатой ткани равномерно распределяет вес наушников, а телескопические дужки фиксируются в выбранном положении для обеспечения идеального прилегания амбушюров к ушам. Каркас изготовлен из нержавеющей стали, а чашки — из анодированного алюминия. Управление наушниками, в том числе регулировка громкости, переключение треков, ответ на телефонные звонки и вызов Siri осуществляется с помощью колесика Digital Crown (как у часов Apple Watch).

Apple обещает качественный звук. В AirPods Max используются 40-мм драйверы собственной разработки компании. У каждого из них имеется два кольцевых неодимовых магнита. Как отмечают в компании, принцип их работы схож с динамиками в профессиональных напольных колонках. За счет такой конструкции должны минимизироваться гармонические искажения на всех частотах.

В каждом наушнике установлено по одному десятиядерному процессору Apple H1. Они позволяют блокировать внешние шумы и подстраивать звук с учетом положения и качества прилегания наушников (для этого в чаши также встроены микрофоны, которые улавливают то, что вы слышите). Также благодаря процессору в наушниках реализована функция пространственного аудио — это симуляция объемного звучания с учетом положения наушников. При повороте головы вы ощущаете, как изменяется положение виртуальных источников звука. Создается эффект присутствия в кинотеатре. Для работы системы шумоподавления в AirPods Max используются восемь микрофонов: шесть направлены наружу и улавливают внешние шумы, а еще два направлены внутрь. Микрофоны распознают голос владельца во время разговора по телефону, в результате чего собеседник слышит его хорошо в любых условиях.

На одном заряде AirPods Max способны проработать до 20 часов в режиме прослушивания музыки, просмотра фильмов и разговоров по телефону. Заряжаются наушники через фирменный разъем Lightning. Отмечается, что 5 минут подзарядки хватает на 1,5 часа прослушивания.

Доступно пять расцветок: «Серый космос», «Голубое небо», серебристый, розовый и зеленый. Продажи начнутся с 15 декабря. Стоимость наушников Apple AirPods Max составляет 549 долларов. В комплект поставки входят фирменный мягкий чехол Smart Case, в котором наушники будут переходить в режим сверхнизкого энергопотребления.