AnTuTu опубликовала рейтинги самых производительных Android-смартфонов ноября

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги самых производительных Android-смартфонов среди флагманов и устройств среднего класса по итогам ноября.

Лидером в рейтинге флагманских Android-смартфонов стал Huawei Mate 40 Pro+. Его результат составил 698654 балла. На втором месте — Mate 40 Pro (684069 баллов). В обоих смартфонах используется процессор Kirin 9000. Третью позицию занял Xiaomi Mi10 Ultra, набравший 671045 баллов.

Также в Топ-10 вошли: iQOO 5 (664250), iQOO 5 Pro (664238), Redmi K30S (664119), Vivo X50 Pro+ (662524), IQOO Neo 3 (644 449), ASUS ROG Phone 3 (638842) и Lenovo Legion Pro (626985 баллов).

Самым производительным смартфоном среднего класса по версии AnTuTu в ноябре стал Redmi 10X 5G с 404089 баллами. На втором — Huawei nova 7 Pro (401091). Третье место занял Redmi 10X Pro 5G (398227).

В Топ-10 вошли модели: Huawei nova 7 (395879), Honor 30 (388751), Honor X10 (363363), Honor 30S (353169), Huawei nova 7 SE (351638), Redmi K30 5G (350048) и Realme Q2 Pro 5G (338516).