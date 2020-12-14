Анонсированы 4K-телевизоры HiSense Tornado с аудиосистемой мощностью более 100 Вт

Китайская компания HiSense анонсировала smart-телевизоры семейства Tornado, функционирующие под управлением операционной системы Android TV.

Первой моделью линейки стал телевизор с диагональю 55 дюймов. Модель соответствует формату 4К, есть поддержка технологии Dolby Vision.

Главная особенность панели – это высококачественная аудиосистема JBL, объединяющая шесть динамиков: четыре полнодиапазонных и два высокочастотных излучателя. Суммарная мощность составляет 102 Вт. Эффект погружения в происходящее на экране обеспечивает система Dolby Atmos. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, объем встроенной памяти не сообщается. Также имеется поддержка Google Assistant.

В продажу 4K-телевизор HiSense Tornado поступит 24 декабря, ближе к этой дате компанией будет названа цена. Ожидается, что в первом квартале 2021 года будет представлена модель Tornado с диагональю 65 дюймов.