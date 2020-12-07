Анонсирован электромобиль, не нуждающийся в зарядке от сети

Американский автомобильный стартап Aptera Motors анонсировал электромобиль, который питается от солнечной энергии и не нуждается в зарядке от сети.

Трехколесный автомобиль может вместить в салон двух пассажиров с домашним животным. Отмечается, что электромобиль в максимальной комплектации, при полностью заряженном аккумуляторе, обеспечит поездку длиной в 1600 км.

Кузов машины выполнен из композитных материалов, за счет этого его масса, в зависимости от комплектации, будет составлять от 816 до 998 кг. Крыша новинки по всему периметру оборудована солнечными батареями, способными за день зарядить аккумулятор приблизительно на 70 км пробега.

В базовой комплектации предусмотрена батарея емкостью 25 кВтч, рассчитанная на 400 км. Мощность двигателя составляет 134 л.с., за счет чего электромобиль может разогнаться до 100 км/час за 5,5 секунд.

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Также предусматриваются модели на 40 и 60 кВтч, запас хода которых составляет 640 и 960 км соответственно. В максимальной конфигурации будет установлен аккумулятор емкостью 100 60 кВтч (запас хода до 1600 км) и мотор мощностью 201 л.с. с полным приводом.

Минимальная стоимость электрокара составит 25900 долларов, а максимальная — 46 тыс. долларов. Уже открыт предварительный заказ с возвращаемым депозитом 100 долларов. Поставки ожидаются в 2021 году.