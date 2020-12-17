Android-смартфоны на Snapdragon будут получать обновления безопасности в течение 4 лет

Совместная программа компаний Google и Qualcomm в рамках проекта Project Treble призвана расширить срок гарантированного обновления гаджетов с процессорами Snapdragon. Об этом сообщается в официальном блоге Google, посвященному разработчикам Android.

Благодаря этому партнерству владельцы таких устройств смогут получать обновления Android в течение трех лет, а обновления безопасности для них будут выпускаться четыре года. Но существует определенные условия:

Смартфоны должны поддерживать Project Treble;

Значительное расширение периода поддержки касается только новых устройств и не затронет уже выпущенные модели;

Это не коснется устройств с системами на чипе, анонсированными до Snapdragon 888.

Отметим, что факт выпуска обновлений компанией Google еще не означает, что они будут доходить до конечных пользователей. Многое здесь зависит от производителей устройств, которые чаще всего работают по трехлетнему циклу обновлений.