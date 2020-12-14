Amazon становится крупнейшим в мире корпоративным покупателем возобновляемой энергии

Компания Amazon объявила о планах добавить еще 26 проектов ветровых и солнечных электростанций в масштабе коммунальных предприятий общей мощностью 3,4 ГВт, в результате чего общие инвестиции в возобновляемые источники энергии в 2020 году составят 35 проектов, а общая мощность превысит 4 ГВт. Благодаря новым проектам Amazon станет крупнейшим корпоративным покупателем возобновляемой энергии.

В настоящее время компания уже инвестировала в ветряные и солнечные электростанции суммарной мощностью 6,5 ГВт. Они позволят Amazon обеспечивать свои предприятия более чем 18 млн. МВт-ч возобновляемой энергии ежегодно. Для сравнения: этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 1,7 млн. домов в США в течение одного года.

Эти проекты будут поставлять возобновляемую энергию для корпоративных офисов Amazon, центров выполнения заказов и центров обработки данных Amazon Web Services (AWS), которые обслуживают миллионы клиентов по всему миру. Реализация проектов – это часть плана Amazon, направленного на сокращение выбросов углерода до нуля к 2040 году. Уже к 2025 году в компании надеются покрывать 100% своих потребностей в электричестве за счет возобновляемых источников энергии. Первоначально эта цель была намечена на 2030 год.

Новые 26 проектов ветровых и солнечных электростанций реализуются в Австралии, Франции, Германии, Италии, Южной Африке, Швеции, Великобритании и США. В общей сложности Amazon имеет 127 проектов в области возобновляемых источников энергии по всему миру, включая 59 проектов по возобновляемой энергии ветра и солнца.