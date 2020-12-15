Amazon представила роботакси Zoox
Компания Zoox, занимающаяся самоуправляемыми автомобилями, с июня 2020 года принадлежит Amazon. Она представила свой первый полностью беспилотный автомобиль. Работа над проектом, по словам создателей, велась последние 6 лет.
Роботакси Zoox создано специально для автономного вождения в условиях плотного городского трафика. Беспилотный автомобиль имеет длину всего 3,63 м, чего удалось добиться, убрав багажное отделение и капот. У машины нет рулевого колеса. Внутри располагаются места для четырех пассажиров.
Заявляется, что новый беспилотник способен передвигаться со скоростью до 120 км/ч. Ориентироваться в пространстве роботакси Zoox помогает стандартный набор датчиков: камеры, LIDAR и т.д.
Разработчики отмечают, что последние несколько лет они потратили на обучение автомобиля передвигаться в любом направлении. Это также стало возможным благодаря тому, что новинка от Zoox может видеть и распознавать объекты на расстоянии до 150 м. Две аккумуляторные батареи позволяют автомобилю работать до 16 часов без подзарядки.
Автомобиль получил функции безопасности, включая систему подушек безопасности. Отмечается, что все четыре сиденья имеют эквивалент пятизвездочной защиты при столкновении.
Роботакси Amazon Zoox уже проходят испытания в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити, Калифорния.