Amazon представила роботакси Zoox

Компания Zoox, занимающаяся самоуправляемыми автомобилями, с июня 2020 года принадлежит Amazon. Она представила свой первый полностью беспилотный автомобиль. Работа над проектом, по словам создателей, велась последние 6 лет.

Роботакси Zoox создано специально для автономного вождения в условиях плотного городского трафика. Беспилотный автомобиль имеет длину всего 3,63 м, чего удалось добиться, убрав багажное отделение и капот. У машины нет рулевого колеса. Внутри располагаются места для четырех пассажиров.

Заявляется, что новый беспилотник способен передвигаться со скоростью до 120 км/ч. Ориентироваться в пространстве роботакси Zoox помогает стандартный набор датчиков: камеры, LIDAR и т.д.

Разработчики отмечают, что последние несколько лет они потратили на обучение автомобиля передвигаться в любом направлении. Это также стало возможным благодаря тому, что новинка от Zoox может видеть и распознавать объекты на расстоянии до 150 м. Две аккумуляторные батареи позволяют автомобилю работать до 16 часов без подзарядки.

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Автомобиль получил функции безопасности, включая систему подушек безопасности. Отмечается, что все четыре сиденья имеют эквивалент пятизвездочной защиты при столкновении.

Роботакси Amazon Zoox уже проходят испытания в Лас-Вегасе, Сан-Франциско и Фостер-Сити, Калифорния.