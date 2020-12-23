Альтернативы Zoom во время пандемии

В 2020 году Zoom стал одним из самых успешных примеров того, как на фоне кризиса можно извлечь пользу. Во время пандемии миллионы людей доверились Zoom, а он превосходно справился с огромным наплывом пользователей. Однако, даже Zoom может время от времени капризничать, поэтому, если у вас запланирована важная встреча в режиме on-line, лучше подстраховаться. Иметь альтернативу Zoom, готовую к работе в такой ситуации, вполне логичная идея, и мы выбрали лучшие предложения на рынке. К тому же, если Zoom вам просто не нравится по какой-либо причине, например, из-за ограничения в 40 минут при использовании бесплатной услуги, то вы обязательно найдете идеальную альтернативу. Тем более, что многие сервисы предлагают даже расширения для Chrome, чтобы вы могли мгновенно начать работу, не выходя из браузера.

1. Google Meet

Сайт: https://meet.google.com/

Безопасный и зашифрованный

Хорошо работает с другими платформами

Бесплатный

Google Meet (ранее Hangouts) доступен как часть пакета повышения производительности Google Workspace Premium (ранее известного как G Suite). Теперь он доступен для всех бесплатно. И это отличная альтернатива Zoom, особенно потому, что сервис работает очень просто. Вы можете настроить безопасную видеовстречу и присоединиться к ней в браузере, ничего дополнительно не устанавливая. Встречи зашифрованы и дополнены надежными мерами безопасности, поэтому вам не нужно беспокоиться об эквиваленте масштабирования Zoom в Google Meet. Чтобы пригласить людей на встречу, просто отправьте им ссылку. Благодаря использованию технологии Pexip участники, использующие другие платформы для встреч, могут легко присоединиться к вашей встрече в Google Meet. Сервис интуитивно понятен, безопасен и надежен. Что еще нужно?

2. Microsoft Teams

Сайт: https://www.microsoft.com/en-gb/microsoft-365/microsoft-teams/

Подходит для любого числа участников

Возможность размытия фона

Совместное использование экрана

Расширение для Chrome

Безусловно, Microsoft очень понравится, что вы будете использовать премиум-функции Microsoft Teams для ваших встреч в режиме on-line. Но есть вероятность, что функционал бесплатного предложения вас вполне удовлетворит. Помимо простоты использования, он предоставит вам до 10 Gb пространства в облаке для хранения данных, неограниченное количество сообщений в чате, неограниченную интеграцию приложений и возможность приглашать людей вне вашей организации на встречу. Есть даже расширение для Google Chrome, поэтому вы можете проводить встречи не покидая браузер. Перейдя на премиальный план, вы получите еще больше функций, включая интеграцию с Office 365, сторонними приложениями и целый 1 Tb дополнительного хранилища.

3. GoToMeeting

Сайт: https://www.gotomeeting.com/

Настраивайте встречи одним щелчком мыши

Голосовые команды

Запись в облако

GoToMeeting доступен только как платная услуга, хотя, если вы хотите проверить этот сервис перед покупкой, то можете подписаться на бесплатную 14-дневную пробную версию. Но даже тут есть очень полезные функции для встреч в режиме on-line, включая вашу личную комнату, поддержку до 25 активных web-камер и до 250 участников, а также возможность совместного использования экрана для демонстрации слайдов и видео, загружаемые отчеты и неограниченное количество записей. Также есть интеграция с календарем. Плагин Office 365 поможет упростить планирование встреч в удобное для всех время, но можно настраивать встречи и на ежедневной основе. Вы можете присоединяться к собраниям из любого места, будь вы перед домашним компьютером или где-то за пределами дома благодаря режиму Commuter Mode GoToMeetings.

4. RingCentral

Сайт: https://www.ringcentral.com/

HD-голос и HD-видео

Скачивание не требуется

Долгое время безотказной работы

Легко переключаться между устройствами

Если все, что вам нужно, это базовая альтернатива Zoom для проведения встреч, то функционал RingCentral, вероятно, окажется излишним. Это полноценная платформа для бизнес-коммуникаций, включающая интегрированный телефон, видеоконференцсвязь и возможность обмена сообщениями. Правда, видеоконференцсвязь не включена в самый доступный платный тариф, но, если вы выберете стандартный план за 24,99 доллара за пользователя в месяц, то получите неограниченный доступ к аудио- и видеоконференцсвязи в формате HD с лучшим в отрасли временем безотказной работы на уровне 99,999% с участием до 100 пользователей и продолжительностью до 24 часов. Другие преимущества RingCentral включают в себя возможность переключаться с вызова на видеовстречу одним касанием, а также переключать встречи между любым устройством. Это серьезный и простой в использовании пакет для корпоративной связи, но стоит учитывать, что такую роскошь себе может позволить не каждая компания.

5. Discord

Сайт: https://discord.com/

Совершенно бесплатно

Чат, аудио- и видеозвонки

До 50 пользователей

Доступно для большинства платформ

Discord является прекрасной альтернативой Slack. Это бесплатный сервис on-line чата, так любимый геймерами. Среди его функций вполне достойный вариант видеоконференцсвязи. Функция видеозвонков может поддерживать до 50 пользователей, а настроить ее довольно просто. Вы создаете свой собственный выделенный «сервер», внутри которого сможете создавать чаты, как в Slack, не только с текстовым чатом, но и с видеозвонками. Вполне вероятно, что вы найдете Discord немного простым по сравнению с другими альтернативами Zoom, но, благодаря приложениям для большинства существующих web-браузеров и платформ, с которых к нему можно легко подключиться, он является вполне приятным и надежный.

6. Skype Meet Now

Сайт: https://www.skype.com/en/free-conference-call/

Без ограничений по времени

Совместное использование экрана

Загрузка не требуется

Запись разговоров доступна сроком до 30 дней

Не исключено, что многие перестали пользоваться Skype после появления новых мессенджеров. Но на обновленную службу Skype Meet Now стоит обратить внимание, так как Microsoft представила надежную платформу для встреч в режиме on-line. И она является отличной альтернативой Zoom. Начать собрание так же просто, как начать видеозвонок по Skype. Участникам совсем необязательно устанавливать и входить в Skype. Вы можете присоединиться к собранию прямо из браузера. В то время как групповые чаты Skype требуют, чтобы вы указали имя группы и добавили участников, прежде чем начинать работу, к Skype Meet Now люди могут присоединиться, когда встреча уже идет, что делает сервис более универсальным. Общаетесь ли вы с друзьями и семьей или проводите деловую встречу — это отличный, доступный и безопасный выбор.

7. Cisco Webex

Сайт: https://www.webex.com/

Отличная бесплатная версия

Мобильные web-конференции

Прост в использовании

Совместное использование экрана

Cisco — громкий бренд в области on-line коммуникаций, поэтому неудивительно, что платформа видеоконференцсвязи Webex Meetings является надежной альтернативой Zoom независимо от вашего бюджета. Существует бесплатный вариант, который превосходит Zoom, предоставляя дополнительные 10 минут для ваших встреч с количеством участников до 100. Если же вы вместо этого выберете один из платных планов, то сможете пользоваться дополнительными функциями, такими, как передача файлов, запись вашей конференции в формате MP4 и т.д. Webex Meetings автоматически снижает фоновый шум для более четкого общения, а благодаря 22 оптимизированным центрам обработки данных по всему миру вам гарантировано бесперебойное соединение. Настроить встречу с помощью панели управления Webex легко, а участники могут подключаться с настольных компьютеров и мобильных устройств с помощью одной ссылки.

8. UberConference

Сайт: https://www.uberconference.com/

Доступный платный план

Отличная бесплатная версия

Транскрипция на базе искусственного интеллекта

Загрузка не требуется

Отличный бесплатный сервис, который охватывает все, что вам нужно. UberConference отвечает всем требованиям для организации бесплатных web-конференций с количеством участников до 10, максимальным временем в пределах 45 минут, с HD-видео и HD-аудио, записью разговоров и демонстрацией экрана. Перейдя на платный тариф за 15 долларов за пользователя в месяц, вы сможете приглашать к участию в конференциях до 100 участников и лимит, ограниченный 5 часами. Также вам станет доступна панель для управления командой, аналитика и даже Voice Intelligence — искусственный интеллект, который может расшифровывать встречи и автоматизировать задачи во время конференцсвязи.