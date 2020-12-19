Акции Intel упали в цене после новости о разработке компанией Microsoft собственных серверных процессоров

Компания Microsoft занимается созданием серверного процессора на архитектуре ARM, который она планирует внедрить в центрах обработки данных, обеспечивающих работу сервисов Azure, об этом пишет агентство Bloomberg. В настоящее время серверы компании строятся на процессорах семейства Intel Xeon. Кроме того, говорится и о другом перспективном проекте Microsoft — ARM-процессоре для мобильных устройств семейства Surface.

Эта информация обвалила акции производителей чипов с архитектурой x86. Особенно серьезно пострадала компания Intel, которая в перспективе может потерять стратегического клиента, а серверный сегмент является очень прибыльным.

Акции Intel сразу же упали на 6,3%, заодно снизив капитализацию компании до 194,5 млрд. долларов. Акции AMD, которую переход Microsoft на собственные процессоры может затронуть косвенно, потеряли в цене 1%.