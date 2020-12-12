Airbnb провела IPO — капитализация превысила 100 млрд. долларов

Американская компания Airbnb, занимающаяся онлайн-продажей жилья, провела долгожданное IPO. Запущенная в 2008 году, компания несколько раз переносила первичное размещение акций.

Результаты показывают, что в первый же день капитализация превысила 100 млрд. долларов. Но многие американские СМИ пишут о «пузыре»: компания с такими негативными финансовыми результатами в эпоху пандемии не может оцениваться так дорого.

IPO Airbnb оказалось невероятно востребованным, как показала подготовка к этому процессу. Компания планировала первоначально привлечь до 1 млрд. долларов, а стоимость одной акции оценивали от 44 доллара. В итоге компания привлекла более 3 млрд. долларов при первичном размещений акций на NASDAQ. Стоимость одной акции составила 68 долларов.

Оценка составила 47 млрд. долларов. Это отличный результат ввиду того, что до недавнего времени компанию оценивали в 30 млрд. долларов, а после наступления кризиса из-за коронавируса — еще ниже.

Первый день показал, что 47 млрд. долларов – это далеко не предел. Капитализация Airbnb росла достаточно быстро. За день стоимость акций компании выросла на 114% в максимуме (позже рост немного откатился). В результате, компания, которая едва ли сводила концы с концами весной 2020 года провела одно из крупнейших IPO.

«Идут на имя, а не на финансовые показатели», — сказал один из экспертов.

А финансовые показатели у Airbnb не блестящие. Компания не показала ни одного прибыльного года с момента основания (были только прибыльные кварталы), ее убытки составляют сотни миллионов долларов ежегодно. Например, за девять месяцев 2020 года компания потеряла почти 700 млн. долларов. Но несмотря на это, капитализация Airbnb превысила 100 млрд. долларов. Для сравнения, капитализация Booking составляет 85 млрд. долларов, Expedia и сеть Marriott с сотнями отелей по всему миру стоят вместе меньше убыточного Airbnb.