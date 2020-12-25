В Epic Games Store в течение суток отдают Darkest Dungeon

В Epic Games Store продолжается ежедневная раздача 15 бесплатных игр. Девятой бесплатной игрой стала Darkest Dungeon, которую можно забрать в течение суток, до 20:00 по бакинскому времени 26 декабря.

Darkest Dungeon — пошаговая тактика с элементами RPG и roguelike. Особенность игры — система психозов, которая заключается в том, что у персонажей из-за полученного в бою урона могут развиться паранойя, мазохизм и нелогичное поведение.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Завтра бесплатной, согласно утечке, станет My Time at Portia.