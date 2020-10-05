Volvo запустил в производство свой первый электрокроссовер XC40 Recharge

Шведский концерн Volvo объявил о начале производства электрической версии кроссовера XC40.

Электророссовер XC40 Recharge был представлен год назад, а предварительные заказы в Швеции открыли еще в начале этого года.

Дизайн электрокара аналогичен его бензиновой версии, за исключением закрытой радиаторной решетки, черной крыши и немного видоизмененных порогов с зеркалами. В интерьер электрокроссовера была добавлена информационная система, которая работает на базе Android и включает поддержку таких сервисов, как Google Assistant, Google Maps и Google Play.

Новинка основана на той же платформе CMA, что и бензиновый XC40. Volvo XC40 Recharge оснащен аккумулятором на 78 кВтч, обеспечивающий запас хода более 400 км (по WLTP). Зарядить АКБ от источника переменного тока с мощностью до 11 кВт можно за 7,5 часов, а посредством фирменного блока питания на 150 кВт — с 10 до 80% заряда за 40 минут.

Автомобиль получил по одному электродвигателю на каждую ось, суммарной мощностью 408 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает около 4,9 сек. Максимальная скорость — 180 км/ч (для всех машин Volvo).

Volvo отмечает, что вся пилотная партия электрокроссовера XC40 Recharge уже распродана по предварительным заказам. Розничная цена модели начинается с отметки в 55 тыс. долларов.