В Windows 10 для Arm появится поддержка 64-битных приложений

Компания Microsoft официально заявила, что добавит в Windows 10 для Arm эмуляцию приложений x64.

Сейчас у этой операционной системы есть эмуляция 32-разрядного ПО, но многие современные программы существуют только в 64-разрядных версиях. Поддержка 64-разрядного ПО позволит ноутбукам и планшетам Always Connected PC стать намного более универсальными. А учитывая переход Apple на Arm, это достаточно своевременно.

По заверению компании, функция эмуляции для 64-разрядных программ появится уже в ноябре текущего года. Первыми ее смогут опробовать участники программы Windows Insider Program. Отмечается, что работать такая эмуляция будет на любых ARM-чипах, начиная со Snapdragon 835.