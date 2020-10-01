В новой версии Telegram появились комментарии в каналах, фильтры для поиска и другие нововведения

Мессенджер Telegram получил очередное обновление. Новая версия 7.1 включает расширенные функции приватности для администраторов групп, возможность оставлять комментарии к публикациям в каналах, фильтры для поиска и другие нововведения.

Комментарии в каналах

Если к каналу привязана группа для обсуждений, то под каждой публикацией будет отображаться кнопка для перехода к комментариям. К каждому посту они показываются отдельно, но также их можно посмотреть и через группу для обсуждений. Включить комментарии для канала можно в его настройках, в разделе «Обсуждение».

Пользователи, которых нет в списке участников группы, будут получать оповещения об ответах на свои комментарии через специальный чат.

Анонимные администраторы в группах

Администраторы групп теперь могут скрыть свой профиль из списка участников. При включении режима анонимности его сообщения будут публиковаться от имени группы по аналогии с каналами.

Фильтры для поиска

Поиск в истории сообщений стал более детализированным. Результаты поиска будут отображаться на отдельных вкладках: «Медиа», «Ссылки», «Файлы» и т.д. Можно ограничить диапазон дат — для этого в строке поиска следует уточнить временной промежуток. Подобным образом осуществляется и фильтрация по сообщениям от определенного пользователя, группы или канала. Фильтры по типу сообщения, его дате и источнику могут быть прописаны одновременно.

Новые анимированные эмодзи

Кроме того, в Android-версии мессенджера появились новые плавные анимации при вызове клавиатуры, а также при переключении между светлой и темной темой. Была добавлена функция всплывающих оповещений при удалении сообщений, изменении настроек оповещений для чатов или сохранении мультимедийных файлов.

Новая версия Telegram уже доступна для скачивания в магазинах Google Play и App Store.