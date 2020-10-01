В эти решающие дни Azercell оказывает поддержку фронту

С 27 сентября части Национальной Армии Азербайджана ведут героические бои и уничтожают вражеские позиции в зоне Карабахского конфликта, который за более чем 30 лет существования стал неизлечимой раной каждого азербайджанца. За эти дни наша армия перешла в контрнаступление по всей линии фронта и достигла решающих успехов в ряде стратегических пунктов.

Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom в эти решающие дни в истории и судьбе нашей страны, поддерживает Национальную Армию. Компания перечислила в Фонд Помощи Вооруженным Силам 1 миллион манатов.

В знак солидарности со всей страной и Национальной Армией флаг Азербайджана был вывешен на здании Azercell Plaza — головном офисе Azercell Telecom, расположенной на проспекте Тбилиси. В то же время компания раздала всем сотрудникам национальные флаги для использования на личных автомобилях.

Azercell своими инициативами выражает поддержку нашей армии, народу и государству. Компания и впредь продолжит прилагать свои усилия в этом направлении, помогая нашим соотечественникам, борющимся за целостность Родины как на фронте, так и в тылу.

Карабах принадлежит Азербайджану!