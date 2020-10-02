В Epic Games Store проходит раздача Pikuniku

На этой неделе Epic Games Store бесплатно отдает игру Pikuniku.

Pikuniku — инди-головоломка от студии Sectordub и Devolver Digital. Игроки управляют главным героем по имени Пику и решают головоломки, продвигаясь по уровням и помогая обитателям деревни защититься от злобного бизнесмена Мистера Солнце. В игре есть также локальный кооператив на двоих.

Раздача продлится до 8 октября.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут две игры:

Abzû — подводное приключение, которое погружает игроков в красочный океан, полный тайн, ярких цветов и живых существ;

Rising Storm 2: Vietnam — тактический шутер о войне во Вьетнаме.