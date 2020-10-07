Стартовал конкурс социального предпринимательства SAP UP

В странах СНГ в шестой раз проходит международный конкурс социального предпринимательства SAP UP. Участники могут представить на конкурс работы в трех номинациях:

O2O (offline to online) — переформатирование своих сервисов и услуг полностью или частично в онлайн-формат.

COVID innovations — проекты по восстановлению экономических и социальных аспектов в России и странах СНГ после пандемии, связанной с COVID-19.

Rethink with technologies — применение новых информационных технологий в решении социальных проблем.

Конкурс пройдет в шесть этапов:

23 сентября — 23 октября — Прием заявок на участие в конкурсе.

24 октября — 3 ноября — Первый этап оценки проектов и определение участников.

9 ноября — 20 ноября — Образовательная программа для полуфиналистов.

23 ноября — 4 декабря — Второй этап оценки проектов и выбор финалистов.

7 декабря — 9 декабря — Подготовка финалистов к питчингу и менторинг сессии.

10 декабря — Представление проектов на финальном онлайн-мероприятии.

Для отбора и анализа заявок участников используется платформа SAP Innovation Management. Все проекты будут выбираться по определенным критериям: социальной значимости и влиянию проекта на качество жизни населения, инновационности и технологичности, ресурсам проекта (привлечение партнеров и компетенции членов команды), бизнес-потенциалу и устойчивому развитию в области стратегии, рисков и видения будущего проекта.

Среди призов — двухнедельная образовательная программа и денежные гранты.

«Мы снова организуем SAP UP для тех, кто не боится смелых идей и готов менять наш мир к лучшему. В этом году мы организуем для полуфиналистов и финалистов уникальные образовательные программы, которые помогут им раскрыть весь потенциал проекта и создать новые деловые отношения с экспертами и единомышленниками, получить ресурсы для развития. Мы надеемся, что наша инициатива по поиску социальных стартапов поможет изменить ситуацию в мире и принесет новые прорывные идеи», отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.

За время проведения конкурса в нем приняло участие более 2000 предпринимателей, 50 представителей бизнеса, НКО и медиа, 29 стартапов прошло обучение в Германии, выдано 16 грантов.