Škoda разработала приложение для диагностики автомобиля по звуку

Škoda Auto, чешский производитель автомобилей, сообщил о разработке приложения Sound Analyser, которое использует технологии машинного обучения для диагностики автомобиля. Программа записывает звук работающей машины, после чего искусственный интеллект сопоставляет эту запись с сохраненными ранее, анализирует их и пытается определить есть ли проблемы с каким-либо оборудованием.

Sound Analyser позволяет быстрее и проще провести начальную диагностику автомобиля, так как для этого понадобится только смартфон и само приложение. Сообщается, что уже 245 дилеров Škoda тестируют программу в 14 различных странах начиная с июня прошлого года.

На данное время приложение способно распознавать 10 шаблонов с точностью более 90%, в том числе для таких компонентов, как система рулевого управления, компрессор кондиционера, муфта в коробке передач DSG и т.д.