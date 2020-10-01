01.10.2020

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Самые опасные VPN-приложения

VPN

Исследовательская компания Metric Labs назвала VPN-приложения, которые не только не обеспечивают безопасность, а создают риск утечки пользовательских данных или сливают трафик пользователей третьим лицам. Среди 150 бесплатных приложений многие сервисы включают незаявленные функции, которые негативно влияют на информационную безопасность. Например:

  • 59% приложений с нарушениями безопасности имеют связи с третьими странами
  • 86% приложений либо не предоставляют пользователям информацию о политику приватности, либо содержат ложную информацию, либо напрямую заявляют, что имеют право на передачу пользовательских данных на сторону
  • У разработчиков 64% приложений нет собственного сайта
  • Большая часть компаний-разработчиков скрывает адрес своего местоположения
  • 52% разработчиков используют для обратной связи с пользователями почту на бесплатном хостинге (Gmail, Hotmail, Yahoo и пр.)
  • 83% сервисов игнорируют обращения в поддержку

Итак, в числе самых опасных VPN-приложений оказались:

  • Turbo VPN
  • VPN Proxy Master
  • Snap VPN
  • X–VPN
  • VPN 360
  • VPN — Super Unlimited Proxy
  • Free VPN by FreeVPN.org
  • Secure VPN
  • VPN — Master Proxy
  • HotspotVPN
  • SkyVPN
  • VPN Patron
  • VPN for iPhone
  • YogaVPN
  • VPN Guru
  • Hola
  • Hotspot Shield
  • Betternet
  • TouchVPN
  • Shield VPN
  • VPN Wifi Proxy Security Master
  • Victory VPN
  • Storm VPN
  • SuperVPN Free VPN Client
  • VPN Private
  • Thunder VPN
  • VPN Melon
  • Super VPN
  • #VPN
  • Psiphon

Они используют утечку трафика и пользовательских данных, так что пользователям, которые ищут решения для обеспечения безопасности в сети, стоит отказаться от них. Тем более, что, если эти бесплатные сервисы не получают деньги от пользователей напрямую, то им нужно оправдывать расходы и получать прибыль каким-то образом. В ход идут разные схемы: от сотрудничества с компаниями, которым нужна анонимная статистика, до продажи собранных данных в даркнете. Как утекшая информация будет использоваться в дальнейшем, неизвестно.

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