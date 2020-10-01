Самые опасные VPN-приложения
Исследовательская компания Metric Labs назвала VPN-приложения, которые не только не обеспечивают безопасность, а создают риск утечки пользовательских данных или сливают трафик пользователей третьим лицам. Среди 150 бесплатных приложений многие сервисы включают незаявленные функции, которые негативно влияют на информационную безопасность. Например:
- 59% приложений с нарушениями безопасности имеют связи с третьими странами
- 86% приложений либо не предоставляют пользователям информацию о политику приватности, либо содержат ложную информацию, либо напрямую заявляют, что имеют право на передачу пользовательских данных на сторону
- У разработчиков 64% приложений нет собственного сайта
- Большая часть компаний-разработчиков скрывает адрес своего местоположения
- 52% разработчиков используют для обратной связи с пользователями почту на бесплатном хостинге (Gmail, Hotmail, Yahoo и пр.)
- 83% сервисов игнорируют обращения в поддержку
Итак, в числе самых опасных VPN-приложений оказались:
- Turbo VPN
- VPN Proxy Master
- Snap VPN
- X–VPN
- VPN 360
- VPN — Super Unlimited Proxy
- Free VPN by FreeVPN.org
- Secure VPN
- VPN — Master Proxy
- HotspotVPN
- SkyVPN
- VPN Patron
- VPN for iPhone
- YogaVPN
- VPN Guru
- Hola
- Hotspot Shield
- Betternet
- TouchVPN
- Shield VPN
- VPN Wifi Proxy Security Master
- Victory VPN
- Storm VPN
- SuperVPN Free VPN Client
- VPN Private
- Thunder VPN
- VPN Melon
- Super VPN
- #VPN
- Psiphon
Они используют утечку трафика и пользовательских данных, так что пользователям, которые ищут решения для обеспечения безопасности в сети, стоит отказаться от них. Тем более, что, если эти бесплатные сервисы не получают деньги от пользователей напрямую, то им нужно оправдывать расходы и получать прибыль каким-то образом. В ход идут разные схемы: от сотрудничества с компаниями, которым нужна анонимная статистика, до продажи собранных данных в даркнете. Как утекшая информация будет использоваться в дальнейшем, неизвестно.