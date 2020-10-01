Самые опасные VPN-приложения

Исследовательская компания Metric Labs назвала VPN-приложения, которые не только не обеспечивают безопасность, а создают риск утечки пользовательских данных или сливают трафик пользователей третьим лицам. Среди 150 бесплатных приложений многие сервисы включают незаявленные функции, которые негативно влияют на информационную безопасность. Например:

59% приложений с нарушениями безопасности имеют связи с третьими странами

86% приложений либо не предоставляют пользователям информацию о политику приватности, либо содержат ложную информацию, либо напрямую заявляют, что имеют право на передачу пользовательских данных на сторону

У разработчиков 64% приложений нет собственного сайта

Большая часть компаний-разработчиков скрывает адрес своего местоположения

52% разработчиков используют для обратной связи с пользователями почту на бесплатном хостинге (Gmail, Hotmail, Yahoo и пр.)

83% сервисов игнорируют обращения в поддержку

Итак, в числе самых опасных VPN-приложений оказались:

Turbo VPN

VPN Proxy Master

Snap VPN

X–VPN

VPN 360

VPN — Super Unlimited Proxy

Free VPN by FreeVPN.org

Secure VPN

VPN — Master Proxy

HotspotVPN

SkyVPN

VPN Patron

VPN for iPhone

YogaVPN

VPN Guru

Hola

Hotspot Shield

Betternet

TouchVPN

Shield VPN

VPN Wifi Proxy Security Master

Victory VPN

Storm VPN

SuperVPN Free VPN Client

VPN Private

Thunder VPN

VPN Melon

Super VPN

#VPN

Psiphon

Они используют утечку трафика и пользовательских данных, так что пользователям, которые ищут решения для обеспечения безопасности в сети, стоит отказаться от них. Тем более, что, если эти бесплатные сервисы не получают деньги от пользователей напрямую, то им нужно оправдывать расходы и получать прибыль каким-то образом. В ход идут разные схемы: от сотрудничества с компаниями, которым нужна анонимная статистика, до продажи собранных данных в даркнете. Как утекшая информация будет использоваться в дальнейшем, неизвестно.