Realme 100W Soundbar: звуковая система с несколькими вариантами подключения

Компания Realme представила звуковую систему Realme 100W Soundbar.

Устройство состоит из звуковой панели мощностью 60 Вт (4 динамика по 15 Вт) и сабвуфера с динамиком диаметром 5,25 дюйма, мощность которого составляет 40 Вт. Акустическая система позволяет воспроизводить звук в частотном диапазоне от 50 до 24000 Hz с минимальной задержкой.

Звуковая система оснащена возможностью беспроводного подключения по Bluetooth 5.0, есть HDMI, S/PDIF, USB и другими разъемы.

Стоимость Realme 100W Soundbar составляет 95 долларов. Предзаказ откроется 16 октября.