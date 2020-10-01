Представлены смартфоны Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G

На мероприятии Launch Night In компания Google официально представила смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a 5G.

Устройства стали первыми в мире смартфонами с предустановленной ОС Android 11. Отметим, что более доступная версия Pixel 4a 5G немногим уступает флагману.

Pixel 5 получил 6-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2340 х 1080 пикселей с кадровой частотой 90 Hz и защитой в виде закаленного стекла Gorilla Glass 6. Есть поддержка Always-on Display, Now Playing, технологии HDR.

В качестве аппаратной платформы используется процессор Qualcomm Snapdragon 765G со встроенным модем 5G Snapdragon X52. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 Gb, емкость встроенного хранилища составляет 128 Gb.

Основная представлена двумя датчиками: 12,2 Мп (f/1.7, оптическая и электронная стабилизация, фазовый автофокус, угол обзора 77°) и 16 Мп сверхширокоугольный (f/2.2, угол обзора 107°). Фронтальная камера разрешением 8 Мп (F/2.0, угол обзора 83°). Основная камера поддерживает запись видео 4К с частотой 60 к/с, фронтальная — Full HD с частотой 30 к/с. Ночной режим Night Sight теперь способен делать портретные фото. Также появилась функция Portrait Light, которая помогает добавить освещение на фотографии. Кроме того, стали доступны три режима стабилизации: Locked, Active и Cinematic Pan.

Емкость аккумулятора составляет 4080 мАч. Поддерживается 18 Вт проводная зарядка, 12 Вт беспроводная Qi-зарядка и реверсивная зарядка. В оснащение входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0+LE, NFC, eSIM, порт порт USB 3.1 Gen 1 Type-C, стереодинамики, сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 144,7 x 70,4 x 8,0 мм, вес — 151 гр. Заявлена влагозащита по стандарту IPX8. Обещаны минимум 3 года обновлений ОС и патчей безопасности.

Смартфон Google Pixel 5 доступен в черном цвете (Just Black), а также новой расцветке Sorta Sage. Стоимость составляет 699 долларов. Предварительный заказ уже открыт.

В Pixel 4a 5G используется матрица OLED диагональю 6,2 дюйма разрешением 2340 х 1080 пикселей со стандартной кадровой частотой (60 Hz) и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Также есть поддержка Always-on Display, Now Playing, технологии HDR.

Используется тот же процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Оперативной памяти LPDDR4X доступно 6 Gb, встроенной — 128 Gb. Основная и фронтальная камеры в Pixel 4a 5G аналогичны Pixel 5.

Емкость аккумулятора составляет 3885 мАч. Отсутствует беспроводная зарядка и влагозащита. Оснащение то же, что и Pixel 5, но также имеется 3.5-мм аудиоразъем. Габариты — 153,9 x 74,0 x 8,2 мм, вес — 168 гр.

Доступны две расцветки — Just Black и Clearly White. Стоимость составляет 499 долларов. Предварительный заказ открыт.