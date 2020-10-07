Представлен телевизор Realme Smart TV SLED 4K

В ходе сегодняшней презентации компания Realme представила 55-дюймовый телевизор Realme Smart TV SLED 4K с частотой обновления 60 Hz. Экран занимает 94,6% площади лицевой панели.

Главной особенностью новинки стал экран SLED разрешением 4K, который обеспечивает 108% охвата цветового пространства NTSC. Компания позиционирует эту технологию как альтернативу QLED.

Заявлена поддержка технологии Chroma Boost Picture Engine, улучшающей картинку путем усиления цветов и создания более кинематографического изображения. Сообщается о низком уровне синего излучения. Телевизор оборудован аудиосистемой мощностью 24 Вт, которая включая четыре громкоговорителя, расположенные в нижней части корпуса. Есть поддержка Dolby Audio.

Новинка оснащена четырехъядерной платформой MediaTek и 16 Gb флеш-памяти. Телевизор работает под управлением операционной системы Android TV со встроенным магазином приложений Google Play, поддерживает голосовое управление при помощи Google Assisstant и имеет встроенный плеер Chromecast для трансляции контента с различных устройств. Фирменный пульт предусматривает кнопки для быстрого запуска Netflix, YouTube и «Google Assisstant». Есть три HDMI, два USB, LAN-порт и ряд других разъемов для подключения к аудиотехнике.

Стоимость телевизора Realme Smart TV SLED 4K составляет 587 долларов. Предзаказ откроется 16 октября.