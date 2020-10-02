Представлен Sony Wena 3 – smart-браслет для традиционных часов

Компания Sony представила третье поколение smart-браслета Sony Wena, который крепится к обычным часам. Устройство будет предложено с тремя различными типами ремешков: кожа, металл и силиконовая резина.

Представители Sony отметили, что при создании гаджета инженеры компании самостоятельно разработали печатную плату, антенный блок и дизайн новинки, оснастив ее изогнутым аккумулятором и специальным покрытием дисплея. По сравнению с Wena Active линейные размеры устройства уменьшились на 30%, за исключением толщины — она увеличилась на 2,5 мм.

Устройство оснащено монохромным дисплеем, на котором могут отображаться уведомления со смартфона и различные показатели активности.

Корпус Sony Wena 3 способен выдерживать падение с высоты до 90 см и защищен от воды по стандарту 5ATM. Браслет получил акселерометр и оптический датчик частоты сердечных сокращений, который также используется для мониторинга качества сна. Заявленная автономность составляет до семи дней. Гаджет можно использовать для электронных платежей (пока только с японскими платежными системами). Есть поддержка голосового помощника Alexa.

Версия с силиконовым ремешком стоит 228 долларов. Стоимость Sony Wena 3 Metal составляет 314 долларов. Премиальная конфигурация в расцветке Premium Black – 333 доллара. Более доступные версии Leather Brown и Leather Premium Black будут предложены за 285 долларов и 304 доллара соответственно.

Sony Wena 3 поступит в продажу в Японии с 27 ноября.

Компания также предлагает две модели дизайнерских часов Wena для этого браслета, которые стоят 552 доллара и 561 доллар в зависимости от расцветки корпуса.