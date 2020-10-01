01.10.2020

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Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy A3 Core

Samsung Galaxy A3 Core

Кампания Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy A3 Core. Устройство оснащено 5,3-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1480 х 720 пикселей и соотношением сторон 16:9.

Аппарат построен на базе четырехъядерного процессора (модель не названа) с тактовой частотой 1,5 GHz, оснащен 1 Gb оперативной и 16 Gb встроенной памяти с возможностью расширения посредством карты microSD.

Основная камера разрешением 8 Мп (f/2.2). Фронтальная камера на 5 Мп (f/2.4) разместилась вместе с разговорным динамиком в области широкой верхней рамки экрана. По заверению Samsung, приложение камеры позволяет записывать видео в разрешении 1080p с кадровой частотой 30 fps.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч. Для зарядки устройства предусмотрен порт micro-USB. Смартфон работает под управлением мобильной операционной системы Android Go.

Samsung Galaxy A3 Core в красном, синем и черном корпусах поступит в продажу по цене 85 долларов.

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