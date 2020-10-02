03.10.2020

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Поддержка от Bakcell Вооруженным Силам Азербайджана

Для поддержки нашей армии, которая доблестно сражается на фронте, чтобы предотвратить армянскую агрессию и освободить оккупированные земли Азербайджана, компания Bakcell перечислила 500000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.

Эта сумма была перечислена на счет фонда в рамках общего бюджета в размере 1 миллион манатов, выделенных NEQSOL Holding, в состав которого входит Bakcell.

Коллектив Bakcell преклоняется перед нашими спасителями, которые героически сражаются за Родину, и безгранично гордится ими. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.

Карабах — это Азербайджан!

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом №755 Президента АР от 17 августа 2002 г. Основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.

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