Поддержка от Bakcell Вооруженным Силам Азербайджана

Для поддержки нашей армии, которая доблестно сражается на фронте, чтобы предотвратить армянскую агрессию и освободить оккупированные земли Азербайджана, компания Bakcell перечислила 500000 манатов в Фонд помощи Вооруженным силам.

Эта сумма была перечислена на счет фонда в рамках общего бюджета в размере 1 миллион манатов, выделенных NEQSOL Holding, в состав которого входит Bakcell.

Коллектив Bakcell преклоняется перед нашими спасителями, которые героически сражаются за Родину, и безгранично гордится ими. Мы с нетерпением ждем известий о победе наших вооруженных сил, обладающих непоколебимой доблестью и героизмом.

Карабах — это Азербайджан!

Отметим, что Фонд помощи Вооруженным силам учрежден Указом №755 Президента АР от 17 августа 2002 г. Основным источником финансирования Фонда являются добровольные взносы юридических и физических лиц.