OPPO A93: AMOLED-экран и шесть камер за 324 доллара

Компания OPPO представила смартфон A93. Аппарат оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей. Частота обновления составляет 60 Hz, пиковая яркость — 800 нит.

Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio P95. Оперативной памяти LPDDR4X доступно 8 Gb, встроенной UFS 2.1 — 128 Gb.

Основная камера представлена четырьмя датчиками: главный 48 Мп (f/1.7), 8 Мп (f/2.2) сверхширокоугольный и еще два сенсора по 2 Мп. Двойная фронтальная камера состоит из 16 Мп модуля (f/2.4) и 2 Мп сенсора глубины (f/2.4).

Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч, поддерживается 18 Вт проводная зарядка. В оснащение входит модули Wi-Fi и Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, слот для карт microSD, два слота для SIM-карт. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Работает смартфон под управлением Android 10 и фирменной оболочки ColorOS 7.2.

OPPO A93 доступен в двух расцветках корпуса: Black и Magic White. Стоимость составляет 324 доллара.