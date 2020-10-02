OnePlus запустила виртуальную платформу OnePlus World

Компания OnePlus запустила виртуальную платформу реальности OnePlus World.

Платформа позволяет всем желающим пройтись по цифровому музею компании и сыграть в различные игры, даже не имея VR-аксессуаров.

OnePlus World совместима со всеми смартфонами бренда, при этом авторизация производится с использованием учетной записи OnePlus. Также доступна и веб-версия сервиса для пользователей ПК с возможностью гостевого доступа без регистрации.

После создания персонажа можно сразу приступить к виртуальной экскурсии. OnePlus World предлагает посетителям ряд игр, проводя время в которых, геймеры будут зарабатывать специальные баллы.

50 лучших игроков по итогам соревнований получат 20% скидку на аксессуары OnePlus, наушники Bullets Wireless Z и OnePlus Buds, а также другие призы. Пользователь, который займет первое место, получит флагманский смартфон компании.

Платформа OnePlus World также предлагает возможность ознакомиться с 3D-версиями популярных продуктов компании, просмотреть галерею фотографий, снятых на фирменные гаджеты, а также посмотреть прямую трансляцию, которая пройдет 14 октября. В этот же день будут подведены итоги конкурса.