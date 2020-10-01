01.10.2020

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Обновленный планшет Microsoft Surface Pro X получил платформу SQ2 и новую расцветку

Surface Pro X

Помимо ноутбука Surface Laptop Go, компания Microsoft представила обновленный Surface Pro X, который теперь оснащается новым кастомным ARM-процессором SQ2, разработанным совместно с Qualcomm. Microsoft не стала акцентировать внимание на усовершенствованиях, обусловленных сменой платформы. Сообщается что устройство получило поддержку гигабитного LTE во всех модификациях и способно проработать на одном заряде до 15 часов.

Теперь Surface Pro X доступен в новом платиновом цвете (ранее был только в черном) и с новыми расцветками клавиатур (красная, синяя, платиновая и черная).

Обновленный Microsoft Surface Pro X предлагается в следующих конфигурациях:

  • SoC SQ1, 8/128 Gb памяти – 999 долларов;
  • SoC SQ1, 8/256 Gb памяти – 1299 долларов;
  • SoC SQ2, 16/256 Gb памяти – 1499 долларов;
  • SoC SQ2, 16/512 Gb памяти – 1799 долларов.

В продажу поступит 13 октября.

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