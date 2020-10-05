Nvidia представила Jetson Nano 2GB – «стартовый комплект ИИ и робототехники»

Компания Nvidia представила Jetson Nano 2GB – «стартовый комплект искусственного интеллекта и робототехники для студентов, преподавателей и любителей робототехники».

В основе лежит SoC с четырьмя ядрами Cortex-A57 с частотой 1,43 GHz и GPU со 128 ядрами CUDA поколения Maxwell.

Jetson Nano 2GB получил 2 Gb оперативной памяти LPDDR4, слот для microSD, адаптер Wi-Fi 5, гигабитный порт RJ45, коннектор MIPI CSI-2, разъем HDMI, USB 3.0, два USB 2.0 и один USB 2.0 Micro-B. Также имеется 40-контактный коннектор GPIO и четырехконтактный разъем для подключения вентилятора. Габариты составляют 100 х 80 х 29 мм.

В продаже устройство появится в конце этого месяца по стоимости 59 долларов.