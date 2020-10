Названы самые популярные приложения для Android и iOS

Аналитическая компания SensorTower опубликовала Топ-10 мобильных приложений за третий квартал 2020 года по числу скачиваний. Согласно отчету, пользователи установили 36,5 млрд. приложений (суммарные установки приложений из Google Play и App Store). Это примерно на 23,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие пользовательские траты в двух магазинах выросли на 32%.

TikTok остается самым загружаемым приложением в третьем квартале 2020 года. Приложение занимает первое место как в Google Play Store, так и в Apple App Store. Facebook, Zoom, WhatsApp и Instagram также пользуются большой популярностью.

В третьем квартале выручка App Store составила 19 млрд. долларов. Магазин Google Play принес компании 10,3 млрд. долларов.

Отметим, что пользователи Android в Китае не используют Google Play. Поэтому данные о тратах китайских пользователей Android в отчете не учитываются.

В игровом сегменте лидером по прибыли в App Store стали Honor of the Kings, PUBG Mobile и Pokemon GO. В Google Play — Coin Master, Pokemon GO и Lineage M.