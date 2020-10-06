Nar загрузил 100 минут и 100 SMS на баланс абонентов, находящихся на передовой зоне

Nar обеспечил абонентов, проживающих на линии фронта бесплатными разговорными минутами. Мобильный оператор загрузил 100 минут внутри страны и 100 SMS на баланс всех абонентов, находящихся с 27 сентября в зоне проведения ожесточенных боев. Цель инициативы — обеспечить непрерывное общение граждан.

Помимо этого, с целью поддержания высокого морального духа азербайджанского народа, во всех социальных сетях цвет логотипа Nar был заменен на цвет флага Азербайджана. Мы верим, что благодаря могуществу и мужеству Азербайджанской армии мы завершим эту битву победой и освободим наши оккупированные земли. Победа за нами!