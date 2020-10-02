MSI анонсировала вогнутый игровой монитор с искусственным интеллектом

Компания MSI анонсировала, по ее словам, первый в мире игровой монитор с радиусом кривизны 1000R и искусственным интеллектом — MPG Artymis 343CQR. Модель откроет серию Artymis.

Монитор оснащается 34-дюймовым экраном с разрешением 3440 x 1440 пикселей. Матрица имеет время отклика в 1 мс и получила сертификацию HDR400.

MSI MPG Artymis 343CQR обладает кривизной 1000R. В компании уверяют, что это оптимальная кривизна для человеческого глаза, позволяющая «видеть весь экран без какого-либо утомления». Кроме того, вогнутый экран увеличивает ощущение погружения в игровой процесс.

В новинке реализовано несколько фирменных функций. OptixScope обеспечивает восьмиступенчатое масштабирование для улучшения прицеливания. При ее активации автоматически уменьшается DPI компьютерной мыши. С этой опцией любое оружие можно использовать как снайперское. Gaming OSD позволяет задать уникальные настройки отображения для каждого приложения. Если цвет прицела совпадает с цветом фона, то монитор автоматически меняет его на другой. Все модели серии Artymis будут оснащены микрофонами с функцией шумоподавления, работающей по алгоритмам ИИ.

Старт продаж MSI MPG Artymis 343CQR намечен на декабрь этого года. Стоимость пока не объявлена.