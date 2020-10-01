Microsoft представила Surface Laptop Go стоимостью от 549 долларов

Компания Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go, который стал одним из самых доступных в линейке Surface. Он получил 12,4-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1536 x 1024 пикселей и соотношением сторон 3:2. Крышка ноутбука выполнена из алюминия, это единственный металлический элемент в конструкции корпуса, все остальное — из поликарбоната.

Ноутбук построен на базе четырехъядерного процессора Intel Core i5-1035G1 частотой до 3,6 GHz, с 4 или 8 Gb оперативной памяти. Также будет отдельная версия для учебных заведений с 16 Gb памяти. Для хранения данных имеется 64 Gb eMMC или SSD-накопитель на 128/256 Gb. В качестве операционной системы используется Windows 10 Home в S-режиме с возможностью переключения на Windows 10 Pro.

Из интерфейсов подключения в Surface Laptop Go доступен один USB-C и один USB-A, а также 3.5-мм аудиоразъем. Есть модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, 720p веб-камера. Для зарядки предусмотрен фирменный магнитный разъем Surface Connect (поддерживается быстрая зарядка — за час можно восполнить 80%). Заявленное время автономной работы — до 13 часов. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в кнопку питания. Весит устройство чуть больше одного килограмма.

Microsoft Surface Laptop Go будет доступен в следующих модификациях:

4/64 Gb памяти — 549,99 долларов;

8/128 Gb памяти — 699,99 долларов;

8/256 Gb памяти — 899,99 долларов;

16/256 Gb памяти — 1099,99 долларов.

Ноутбук предлагается в трех расцветках корпуса: Ice Blue, Sandstone и Platinum. Продажи начнутся с 13 октября.