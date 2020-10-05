05.10.2020

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Microsoft построит в Греции центр обработки данных

Microsoft

Корпорация Microsoft собирается построить в Греции центр обработки данных, инвестируя в инфраструктуру облачных сервисов в стране.

Размер инвестиций не разглашается, но официальный представитель правительства Стелиос Петсас (Stelios Petsas) отметил, что на создание новой инфраструктуры будет потрачено 500 млн. евро, а ежегодные расходы в ближайшие годы составят около 50 млн. евро.

По словам президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), это будет крупнейшая инвестиция компании в Греции за 28 лет работы в стране.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис (Kyriakos Mitsotakis) заявил, что центр обработки данных принесет Греции долгосрочные финансовые выгоды в размере 1,0 млрд. евро. По его словам, проект будет включать программу обучения «цифровым навыкам» для примерно 100 тыс. человек.

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