Сегодня, 6 октября, Instagram празднует свое 10-летие. В связи с этим команда разработчиков выпустила обновление с новыми возможностями.

Новая частная карта историй и календарь предлагают пользователям ретроспективу историй и фотографий, которыми они поделились за последние три года. Также пользователи могут получить доступ к новой карте историй и ежемесячному календарю в разделе «архив» в своем профиле.

Кроме того, Instagram анонсировал новые функции защиты, которые призваны автоматически скрывать потенциально оскорбительные комментарии. Но скрытые комментарии не удаляются полностью, их можно просмотреть, нажав кнопку «Просмотреть скрытые комментарии». В приложении также есть функция, которая уведомляет пользователей, когда их комментарий может считаться оскорбительным, давая возможность подумать и внести изменения перед тем, как опубликовать его.

В честь юбилея сервис решил добавить пасхалку, которая позволяет изменить значок приложения на главном экране. Пользователи могут выбирать между рядом новых и классических значков в оттенках оранжевого, желтого, зеленого, фиолетового, черного, белого и других цветов.

Чтобы получить доступ к новым значкам, необходимо зайти в настройки приложения, сделать долгий свайп вниз, пока не появится несколько эмодзи вверху меню. После этого вы увидите сообщение от Instagram и получите доступ к новым значкам.