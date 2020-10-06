06.10.2020

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Instagram празднует свое 10-летие

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Сегодня, 6 октября, Instagram празднует свое 10-летие. В связи с этим команда разработчиков выпустила обновление с новыми возможностями.

Новая частная карта историй и календарь предлагают пользователям ретроспективу историй и фотографий, которыми они поделились за последние три года. Также пользователи могут получить доступ к новой карте историй и ежемесячному календарю в разделе «архив» в своем профиле.

Instagram

Кроме того, Instagram анонсировал новые функции защиты, которые призваны автоматически скрывать потенциально оскорбительные комментарии. Но скрытые комментарии не удаляются полностью, их можно просмотреть, нажав кнопку «Просмотреть скрытые комментарии». В приложении также есть функция, которая уведомляет пользователей, когда их комментарий может считаться оскорбительным, давая возможность подумать и внести изменения перед тем, как опубликовать его.

В честь юбилея сервис решил добавить пасхалку, которая позволяет изменить значок приложения на главном экране. Пользователи могут выбирать между рядом новых и классических значков в оттенках оранжевого, желтого, зеленого, фиолетового, черного, белого и других цветов.

Чтобы получить доступ к новым значкам, необходимо зайти в настройки приложения, сделать долгий свайп вниз, пока не появится несколько эмодзи вверху меню. После этого вы увидите сообщение от Instagram и получите доступ к новым значкам.

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