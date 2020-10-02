HP представила обновленный ноутбук Spectre x360 14

Компания HP представила обновленный ноутбук премиум-класса Spectre x360 14.

Ноутбук-трансформер Spectre x360 14 оснащен 13.5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3000 х 2000 пикселей и соотношением сторон 3:2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3, контрастность — 1 000 000:1. За счет тонких рамок экран занимает 90,33% площади крышки устройства.

В качестве аппаратной платформы используются процессоры Intel 11-го поколения, вплоть до Core i7-1165G7 с графикой Intel Xe. Spectre x360 14 имеет сертификацию Intel Evo (выходит из сна менее чем за секунду, поддерживает быструю зарядку и обеспечивает хорошую автономность).

Заявленное время автономной работы — до 17 часов. В оснащение входят беспроводные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, два порта Thunderbolt 4 (один из которых расположен на скошенной грани корпуса), один USB-A порт, microSD-ридер, 720p веб-камера и сканер отпечатков пальцев. Есть четыре динамика и два микрофона. Ноутбук получил аппаратную клавишу блокировки видеокамеры и микрофона.

Ноутбук HP Spectre x360 14 поступит в продажу в октябре по цене от 1199 долларов.

Также компания представила и более доступные ноутбуки Envy x360 13 и Envy 13, построенные на базе новой платформы Intel. Стоимость Envy x360 13 и Envy 13 составляет 949 долларов и 899 долларов соответственно.