07.10.2020

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Google провела ребрендинг G Suite и представила новые логотипы Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet

Google Workspace G Suite

Компания Google провела ребрендинг пакета облачных сервисов G Suite, теперь он будет называться Google Workspace.

Google Workspace — это интегрированное рабочее пространство, которое позволяет не тратить время на организацию работы, а заниматься непосредственно ее выполнением. Все инструменты для работы находятся в одном окне. Как и в G Suite, с каждым планом Google Workspace организация получает собственный адрес электронной почты, а также доступ к таким инструментам для совместной работы, как Gmail, Календарь, Meet, Chat, Диск, Документы, Таблицы, Презентации, Формы, Сайты и т.д.

Сервис предлагает четыре подписки:

  • Business Starter — 5,40 долларов в месяц;
  • Business Standard — 10,80 долларов в месяц;
  • Business Plus — 18 долларов в месяц;
  • Enterprise (цена оговаривается с отделом продаж).

Предлагается бесплатно опробовать Google Workspace на протяжении 14 дней.

Также были представлены новые логотипы сервисов Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet.

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