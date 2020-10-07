Google провела ребрендинг G Suite и представила новые логотипы Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet
Компания Google провела ребрендинг пакета облачных сервисов G Suite, теперь он будет называться Google Workspace.
Google Workspace — это интегрированное рабочее пространство, которое позволяет не тратить время на организацию работы, а заниматься непосредственно ее выполнением. Все инструменты для работы находятся в одном окне. Как и в G Suite, с каждым планом Google Workspace организация получает собственный адрес электронной почты, а также доступ к таким инструментам для совместной работы, как Gmail, Календарь, Meet, Chat, Диск, Документы, Таблицы, Презентации, Формы, Сайты и т.д.
Сервис предлагает четыре подписки:
- Business Starter — 5,40 долларов в месяц;
- Business Standard — 10,80 долларов в месяц;
- Business Plus — 18 долларов в месяц;
- Enterprise (цена оговаривается с отделом продаж).
Предлагается бесплатно опробовать Google Workspace на протяжении 14 дней.
Также были представлены новые логотипы сервисов Gmail, Calendar, Drive, Docs и Meet.