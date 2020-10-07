Google Chrome для Android и iOS предупредит о взломе паролей

Google Chrome в версиях для устройств под управлением Android и iOS будут предупреждать пользователя о взломе того или иного пароля, который владелец устройства просит запомнить. Сразу же после того, как пользователь получит уведомление о взломе пароля, браузер переведет его к нужной форме «сменить пароль» в сервисе, где он используется.

Для проведения проверки паролей на взлом Chrome передает копию данных на сервера Google, применяя специализированный механизм шифрования, что не дает возможности компании вычислить имена пользователей либо используемые пароли. Сам механизм представлен как функция Safety Check, обеспечивающая ручной запуск проверки. Также браузер будет сообщать, включен ли безопасный просмотр и есть ли в используемой пользователем версии Chrome последние средства защиты.

Для iOS дополнительно предлагается возможность автозаполнения сохраненной информации для входа в другие приложения или браузеры. А для повышения безопасности на iOS предлагается запрос биометрических данных до ввода автоматизированной системой Chrome любого вида паролей. В скором времени для Android станет доступен улучшенный безопасный просмотр, обеспечивающий защиту пользователя от фишинга, вредоносного ПО и прочих угроз во время интернет-серфинга.