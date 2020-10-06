Google Camera Go получила ночной режим съемки

В марте этого года Google выпустила приложение Camera Go для пользователей облегченной версии Android. На момент запуска приложение могло похвастаться только портретным режимом наряду с обычной съемкой.

В новой версии приложения одним из главных нововведений стал режим ночной съемки, повышающий качество снимков, сделанных при слабом освещении без использования вспышки. Разработчики отмечают, что функция оптимизирована даже для смартфонов, оснащенных 1 Gb оперативной памяти. Ручной настройки не требуется.

Первыми апдейт получат владельцы смартфонов Nokia 1.3. Дата релиза для остальных устройств на Android Go будет объявлена позднее.

Также сообщается, что в скором времени Camera Go обзаведется поддержкой режима HDR.