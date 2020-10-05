Google будет сообщать об уязвимостях в ПО Android-устройств различных брендов

Исследовательская группа компании Google запустила инициативу Android Partner Vulnerability Initiative (APVI), которая будет заниматься поиском уязвимостей в программном обеспечении Android-устройств различных производителей.

«Инициатива Android Partner Vulnerability Initiative охватывает обнаруженные Google проблемы, которые потенциально могут повлиять на состояние безопасности Android- устройства или его пользователя», — сообщает компания.

APVI уже выявила ряд проблем, о которых было сообщено OEM-производителям. В частности, речь идет о компаниях Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, Meizu и ZTE.

Кроме того, Google создала специальный сайт, на котором будет публиковать информацию о выявленных проблемах.

Инициатива APVI является дополнением к программам вознаграждений за безопасность ОС Android (ASR) и Google Play.